前總統馬英九昨（28）日批評蔡英文總統的兩岸「互不隸屬」說法是挑釁，更違反憲法。陸委會副主委邱垂正今日對此表示，翻遍《中華民國憲法》所有條文，也找不到中華民國隸屬於其他國家的規定，他呼籲中共務實面對兩岸互不隸屬的客觀事實與現狀，才有助於雙方展開良性互動的正常關係。

邱垂正今日召開例行記者會，他被問及馬英九昨日言論時表示，蔡總統提出中華民國與中華人民共和國互不隸屬，反映兩岸客觀現實，陸委會民調也顯示近8成民眾認為互不隸屬是台海客觀現狀。

邱垂正表示，中華民國是主權獨立國家，政府依據《中華民國憲法》及增修條文治理國家，與中華人民共和國互不隸屬。他接著強調，「不只是中華人民共和國，我們翻遍了《中華民國憲法》所有條文，也找不到中華民國隸屬於這個世界上其它任何一個國家的規定」。

邱垂正指出，政府兩岸政策維持一貫，依據《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》及相關法令處理兩岸事務，致力捍衛國家主權及台灣民主。他續稱，只有中共務實面對兩岸互不隸屬的客觀事實與現狀，和平、對等、民主、對話，才有助於展開雙方良性互動的正常關係。