《哈佛商業評論》全球繁體中文版與全球企業級解決方案市場領導廠商SAP，共同推出「數位轉型鼎革獎」，今年邁入第二屆，一共收到190件報名表，最後共38項得獎，得獎率僅20％，競爭激烈，9月29日在台北舉辦贈獎典禮。

第二屆評審名單仍維持首屆傳統，延攬熟悉數位轉型的產官學研重量級人物，包括多位部長級、甚至是院長級，如前行政院院長張善政；前經濟部長，現任工研院董事長李世光；前金管會主委，現任政大金融科技研究中心主任王儷玲，以及四大會計師事務所負責人、多所頂尖大學管理學院院長。

吸取首屆經驗，第二屆鼎革獎在獎項內容則略作調整。五大類獎項，包括數位轉型領袖獎、商業模式轉型獎、智慧製造轉型獎、卓越營運轉型獎、綜合數位轉型獎，均區分為大型企業組與中小型企業組，讓不同規模的企業在公平立足點上競爭。

另外，為了符合國際要求企業落實ESG的潮流，本屆針對營業規模超過50億元的企業，於商業模式、智慧製造、卓越營運三類數位轉型獎項中，增設ESG特別獎。

表揚企業在營運多個面項均努力數位轉型的綜合數位轉型組，首次出現醫院。臺北市立關渡醫院首次參賽即獲得中小型企業精銳組首獎。至於獲得製造業大型企業先鋒組首獎的是聚陽實業；獲得中小型企業精銳首獎的則是宇瞻科技。服務業組中，努力推動5G與AIoT的中華電信，獲得大型企業先鋒組首獎。

今年商業模式轉型獎，大型企業組獲得首獎的是優派國際ViewSonic，同時也獲得ESG特別獎；楷模獎得主，則是中國信託商業銀行、全家便利商店、和泰汽車等。中小型企業首獎是永聯物流開發，楷模獎是映興電子和疆域醫創。

在卓越營運轉型獎部分，大型企業首獎為緯創資通，中國信託商業銀行、全家便利商店、遠傳電信獲楷模獎；中小企業首獎為普祺樂實業，玉山綜合證券和新呈工業獲楷模獎。

智慧製造組大型企業首獎為緯創資通，楷模獎有友達光電和華城電機；中小型企業首獎超秦，楷模獎烈光企業。

由於數位轉型也能達到節能減碳等永續目標，今年增設ESG特別獎，共有六家得獎。包括緯創資通、友達光電、優派國際Viewsonic、全家便利商店、遠傳電信、中國信託銀行。

至於企業領導人永遠是數位轉型能否成功背後最重要的角色。今年數位轉型領袖獎，大型企業組獲獎的有中鼎集團總裁余俊彥、富邦媒體科技總經理谷元宏、勤美集團董事長林廷芳；中小企業組則有全鋒事業總經理于蓓蒂、遠通電收執行董事兼總經理張永昌和Q Burger饗樂餐飲創辦人暨董事長鄭瑞賓。