雖然中國經濟成長受到疫情封控與供應鏈中斷影響而下滑，但大陸汽車製造業在全球市場卻逆勢而上屢創佳績。據中國汽車數據顯示，今年1至8月，中國大陸累計出口汽車191萬輛，已經超越德國成為世界第2大汽車出口國，僅次於日本。

據《快科技》報導，大陸國產汽車在國內市場的市占率不斷攀升，近幾年自主品牌相繼出海佈局海外市場，帶動了中國汽車出口量的增長。2021年，中國汽車出口201.5萬輛，同比增長101%，全球排名僅次於日本的382萬輛和德國的230萬輛，超越韓國位居第3。

汽車出口迅猛趨勢今年再獲得新的突破，據中國汽車協會最新數據顯示，今年1至8月，大陸累計出口汽車191萬輛，同比增長47.5%，超越德國成為世界第2大汽車出口國，僅次於日本。

報導說，出口的汽車種類以新能源汽車成長最快，在1至8月共出口34萬輛，同比增長97.4%，成為出海增長新動能。

按中汽協數據顯示，2020年中國新能源汽車出口近7萬輛，占汽車出口總量的7%；2021年，新能源汽車出口31萬輛，占比15.38%；而在今年上半年，新能源汽車出口20.2萬輛，占比已達16.6%。

其中，特斯拉在中國新能源汽車出口中居功厥偉，2021年出口量約16萬輛，為中國新能源汽車全年出口量貢獻了一半。不過，即便刨除特斯拉出口量，2021年出口量仍在2020年基礎上實現了翻倍，增速依舊明顯。