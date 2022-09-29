大陸央視新聞報導，經中共中央批准，中央紀委國家監委29日對遼寧省政府前黨組成員、副省長，公安廳前黨委書記、廳長王大偉嚴重違紀違法問題，進行立案審查調查。

經查，王大偉毫無理想信念，背棄初心使命，對中共不忠誠、不老實，為掩蓋「裸官」問題，搞假結婚欺騙組織；無視中央八項規定精神，違規收受他人大額錢款、借用管理和服務對象車輛；大肆賣官鬻爵，在幹部選拔任用工作中為他人謀利，嚴重破壞任職地區和系統的選人用人制度和政治生態；生活腐化，道德敗壞；既想當大官又想發大財，徇私枉法踐踏紀法底線，貪婪無度，利用職務便利為他人在企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。

王大偉嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在中共十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據中共《紀律處分條例》、大陸《監察法》《公職人員政務處分法》相關規定。

經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予王大偉開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；免去其第十三屆遼寧省委委員職務，終止其遼寧省第十三次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。