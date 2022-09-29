中華郵政公司訂於111年第4季發行4種新郵票品，名稱分別為：(一)臺灣古蹟郵票(111年版)、(二)故宮古畫郵票－二十四節氣(冬)、(三)寶島風情郵票－彰化縣及(四)新年郵票(111年版)。

新郵發行詳情如下：

一、臺灣古蹟郵票(111年版)：特種郵票，預定111年10月20日發行。繼發行「臺灣古蹟郵票(110年版)」後，續以專賣局、原臺南水道、鄞山寺及鳳山縣舊城為主題，發行郵票1套4枚，郵票面值皆為8元。

二、故宮古畫郵票－二十四節氣(冬) ：特種郵票，預定111年11月3日發行。繼發行「故宮古畫郵票－二十四節氣(秋)」後，續以國立故宮博物院典藏之「清張若靄畫墨妙珠林(卯)冊」為主題，發行系列郵票第2套「冬」，含立冬、小雪、大雪、冬至、小寒及大寒等6枚圖案，郵票面值皆為12元。

三、寶島風情郵票－彰化縣：特種郵票，預定111年11月11日發行。繼105年起發行「寶島風情」系列郵票後，續以扇形車庫、鹿港天后宮、王功漁港及自然生態教育中心為主題，發行郵票1套4枚，郵票面值分別為8元2枚、12元及28元。

四、新年郵票(111年版)：特種郵票，預定111年12月1日發行。以生肖－兔為題材，發行郵票1套2枚及小全張1張，郵票面值分別為6元及13元；小全張內含面值15元郵票1枚。