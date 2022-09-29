「2022中台灣農業行銷暨園藝資材博覽會」即日起在彰化溪州公園熱鬧開展。(農業局提供)

推廣中部地區農特產及園藝資材，「2022中台灣農業行銷暨園藝資材博覽會」即日起在彰化溪州公園熱鬧開展，博覽會會場集結台中、彰化及苗栗、南投、雲林5個縣市的農業特色，並有一系列精采活動，透過5縣市攜手，行銷中台灣農業，展期至10月2日止，邀民眾共襄盛舉。

台中市農業局表示，博覽會以「尋味台中」、「彰化優鮮」、「豐味苗栗」、「品味南投」及「雲林良品」為主軸，透過各縣市的特色展館呈現，民眾可一次體驗5縣市的優質農業，盼帶動中台灣農村旅遊與消費；活動中也結合盆栽雅石展、智慧及循環農業展、多肉植物與園藝資材展及食農教育館、工商產業展等，內容豐富多元。

農業局指出，在展現台中特色的「尋味台中館」內展出包括水梨、台中蜂華品牌的蜂蜜、香菇、梨山茶、葡萄酒等各式台中農產好禮，現場還有東勢區農會的「呷追果-鮮果智能販賣機」，販售截切鮮果盒、椪柑汁等優質水果產品。

此外，館內規畫有休閒農業及食農教育打卡牆、花卉藝術設計等布置，呈現台中農業特色與質感，活動期間於館內消費滿500元即可參加摸彩，同時還有FB打卡抽好禮、農產品嘗等。