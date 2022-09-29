最後堡壘？鏡電視新聞台27日被立委陳椒華曝光3段談話錄音檔，包括裴偉向大股東表示，行政院長蘇貞昌要NCC主委陳耀祥儘快通過執照，英系要角洪耀福也跟陳耀祥說「是總統的旨意」，引發輿論譁然。國民黨台北市議員徐巧芯今(29日)在《大新聞大爆卦》節目指出，面對賴清德陣營將在2024初選崛起，英系原本以陳時中選上台北市做為庇護所，但眼看陳時中當選希望不大，鏡電視就成為英系未來倚仗來談判的籌碼。

徐巧芯表示，政治的角度去看的話，現在政壇上面誰最擔心鏡電視上架，尤其是到55台？其實可能不是國民黨，而是賴清德陣營。你去看它背後跟裴偉的關係的結構，洪耀福那群人現在都在幫陳時中競選，裡面有焦糖等一些有的沒的，在幹什麼？在逃生吶！

「在避難，英系在找他們未來的庇護所。」徐巧芯指出，那年蔡英文跟賴清德在選總統初選的時候，殺到多激烈？賴清德說請網軍停手。賴清德陣營可能2024年要參加民進黨初選爭取出線，而蔡英文可能為了她的論文事件吧，始終還是對賴清德不放心，害怕賴清德當選會公布什麼東西。

徐巧芯強調，如果今天鏡電視到55台，你覺得它會對誰開刀？國民黨是一定的，NCC本來就不公正，鏡電視的政媒關係大家都知道。但是在民進黨內鬥開撕的時候，它絕對是站穩穩的，就是在英系、在洪耀福這邊。而洪耀福這些人，他感覺到英系的政權快不穩固了，全部往台北市逃，扶持陳時中上位之後，至少台北市有一個基地，可以讓他們苟延殘喘，待在這裡。

「可是，抱歉，陳時中選情很差，他可能會落選。」徐巧芯說，陳時中如果落選了，那英系本來的這些規劃，那些人沒有地方去了，蔡英文以後可能也要退了，最起碼可能也就跛腳了。當賴清德要往上的時候，賴清德敢用他們嗎？會用他們嗎？沒有他們的黑料嗎？但如果有了鏡電視，英系又整個復活起來，可以去跟賴清德談判的事情可多了。但對一般人民來說，NCC不客觀不中立，依靠特定政治勢力，這件事情是我們人民不能接受的。