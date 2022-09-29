受新冠肺炎疫情影響，國人已長達近三年未出國，隨著疫情逐漸穩定，各國陸續開放自由行，行政院宣布「0+7」國境鬆綁自10月13日實施。根據HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY公布9月份最新網路調查報告，近七成民眾未來已有計畫出國，而一年內有意願出國的男性甚至高於女性一成左右。海外首選旅遊地為日本和韓國，至於東南亞和歐洲、美國及加拿大等防疫規定鬆綁，解封程度高的國家也受到較高青睞。

GO SURVEY這份最新旅遊意願調查顯示，民眾對於國門開放後最想造訪的國家，日本及韓國仍以高達近六成的支持度居冠，其次則為歐洲國家，第三則為東南亞包括泰國、越南、新加坡、馬來西亞、菲律賓各國。

針對即將迎來的日本出國旅遊熱潮，HAPPY GO特別推出兩大優惠活動。

首先是與日本d POINT合作推出「台日跨境點數服務」，給予卡友方便又能跨境累兌點的管道，即日起至10月31日，「申辦d POINT」即可獲得HAPPY GO 100點及d POINT 100點。

另外，也與日本點數龍頭T Point合作推出T Card快樂購聯名卡，即日起至10月16日，線上辦卡就有機會抽中100點，於HAPPY GO官方臉書指定貼文留言並上傳日本購物照片及標記一位好友，就有機會在抽中100點。

不論是d POINT或是T Card在日本的合作特約商店眾多，包括便利超商、藥妝品牌及百貨和餐廳餐飲品牌等十分多元。

此外，調查也發現，國人對於國境開放後出國旅遊的型態，選擇航空自由行者約占43％，會選擇團體旅行者也有三成以上，至於疫情前深受國人歡迎的郵輪旅遊，消費者在此波調查中顯示有旅遊意願約占4.1％，儘管尚未回到2019年疫情前的7％，但仍較2020年的0.2％上升不少，隨著未來疫情逐步受到控制，郵輪旅遊的復甦仍有可期。

而近期機票價格波動備受討論，加上全球進入大通膨時代物價飛漲，近六成有出國意願受訪者表示旅遊可支配費用預算落在30,000～60,000元，可接受的費用漲幅以10％的接受度最高占九成。

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