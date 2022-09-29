為順應金融數位潮流，農業金庫整合農漁會資訊系統，介接電子支付平臺，升級農漁會的數位金融服務，獲台灣票據交換所頒發110年新種業務獎勵活動-eFCS繳費平台業務之「銷帳處理業務推動獎」及「特定銷帳處理業務推動獎」兩大獎項，肯定農業金庫推動普惠金融的成效。

台灣票據交換所為提升代收作業效率，建置eFCS金融業代收即時服務平台，農業金庫結合農漁會，透過eFCS平台優化學雜費代收功能，合作學校橫跨新竹、臺中、彰化、雲林及臺南5縣市，學生家長可以利用手機，透過APP直接繳交學雜費，管道多元又便捷，疫情期間可避免高風險接觸，偏鄉的金融服務不受地域限制，體現普惠金融的精神，也提升農漁會的數位競爭力。

農業金庫自105年起，透過百分百轉投資的農金資訊公司，推動信用部資訊共用系統整合，攜手農漁會優化數位金融服務，目前已整合176家農漁會加入該系統，轉換比率達57％，業務量占整體農漁會信用部70％，透過將系統不斷更新、優化及精進，農金資訊公司更獲得聯徵中心第15屆「金質獎」，並輔導8家農漁會信用部獲得「金安獎、金質獎及金優獎」。

金融業數位轉型已是國內外的趨勢，農業金庫依「農業金融法」所賦予的法定任務，持續開發新種業務和服務，提升農漁會獲利來源及競爭優勢，希望盡早完成全國311家農漁會信用部的資訊整合，厚植農業金融體系共榮共好永續發展的根基。