主持人莎莎（鍾欣愉）主持外景節目走紅，親切的外型和流利口條深受婆婆媽媽喜愛，和男友「錢先生」穩定交往10多年，副業也做得不錯，可謂是事業愛情兩得意，她時常透過社群平台和粉絲分享生活，近日她難得放假，和男友一起出遊，其中一張岀遊照卻因為姿勢走光，引起網友關注。

莎莎今（29日）更新近況，她上傳一組照片，畫面中莎莎坐在床邊，穿著吊帶條紋裙，認真低頭打電動，她似乎是太過認真，忘了自己穿裙子，裙襬一路滑到腿根，甚至露出裡面的小褲，莎莎為防走光趕緊用圖片遮擋，不過勻稱美腿還是吸引了大量目光，她開心分享「邊打電動邊曬著外面照進來的太陽，南國度假style~」。

莎莎拍下許多進食圖片，一邊吃飯一邊比讚，披薩吃到拉絲，她發文大讚：「以前春吶來墾丁第一次吃到，從此以後有來必吃！！！我最愛吃的是蒜片辣椒麵，（現在菜單上沒有這道了，老客人才知道的隱藏菜單），披薩、湯、飲料也都超級實在又好吃」，對這家餐廳讚不絕口，讓餐廳帳號在底下回應：「感謝莎莎多年支持」。

莎莎近日到南部旅遊。（圖／saaaaaaasaaaaaaa Instagram）

對於這趟假期，莎莎本來放假前還有一個記者會的主持工作，工作結束後她就立刻用手刀衝去高鐵站，經歷6個小時才到墾丁，她和男友錢先生已經是第N次選擇墾丁的森林賓館，她直呼：「但是每次來感覺都還是一樣超療癒」。