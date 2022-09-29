賴清德親授戰旗給余天，希望三重在他帶領下可以替林佳龍開出漂亮的得票數。（呂健豪攝）

距離11月的九合一選舉僅剩不到2個月的時間，在新北市長選戰部分，藍綠陣營都已經啟動大型的造勢活動。尋求連任的新北市長侯友宜，上周在三重綜合體育場的向日葵廣場舉行三重區競選總部成立大造勢，時隔不到一周，民進黨新北市長參選人林佳龍今（29）日晚間在同樣的場地造勢，也可視為三重區的前哨戰。

三重向來為民進黨的大票倉，也是侯友宜在2018年競選新北市長時，與蘆洲一同成為唯二落敗的行政區，上周的大型造勢晚會，侯辦宣稱現場有超過5千名支持者、超過100名里長及里長候選人到場支持，展現出想要翻轉「綠地」、「收復失土」的企圖心。

林佳龍與民進黨立委余天，今晚在相同地點舉辦聯合競選總部成立大會，副總統賴清德更是到場站台，在被選情不被看好的情況下，相同場地的造勢排場勢必成為外界比較的焦點，也是綠營能否守住三重這個傳統大票倉的關鍵，因此雙方陣營這2場大型造勢活動，也呈現「三重前哨戰」的態勢與氛圍。

據現場林佳龍競選辦公室人員粗估，今晚現場人數與上周侯友宜造勢晚會不相上下，主詞人羅致政更一度喊出現場人數超過6000人，此外現場里長及里長參選人數也突破百人，因此在這場「三重前哨戰」當中，雙方可說是不分上下。

三重在地立委余天到場喊話，表示民進黨在新北市已經17年沒有贏過，希望這次選民除了守住三重之外，也批評國民黨已經沒有人，侯友宜勢必在2024參選總統，所以要把票投給林佳龍，讓他成新北的新市長，也讓侯友宜可以安心代表國民黨去參選總統。

副總統賴清德今晚也來到三重替林佳龍拉抬聲勢，他表示中央及行政院一直給予新北市支持，但是新北市這幾年來的市政表現卻是不斷退步，賴清德更舉天下、遠見雜誌的調查為例，稱侯友宜的施政表現逐步下滑，所以要讓新北大翻新，就要讓林佳龍順利當選。賴清德也親授戰旗給余天，象徵林佳龍的得票，能夠在三重旗開得勝。