輪胎大廠建大（2106）深圳舊廠土地開發案出現進展！建大29日公告指出，子公司深圳建泰橡膠與深圳和居置業，以及深圳市規劃和自然資源局已簽訂「收地協議書」。建大表示，這是配合深圳市城市更新政策，由深圳市規劃與自然資源局收回子公司深圳建泰橡膠廠的土地使用權，但強調是依據當地政府的程序作業，對財務與業務並無影響。

建大29日收盤價32.30元、上漲了0.6元，漲幅約1.9％，成交量近千張。

建大進一步表示，深圳舊廠拆除工作接近完成，在土地由深圳市政府收回後，會再轉給開發商，再由開發商申請建築許可。而建大先前已與深圳國營企業－和居置業簽訂第一期合作協議，將由和居置業承接深圳舊廠土地開發案，將儘快啟動開發作業。

建大深圳舊廠第一期開發面積約4.4萬坪，採合建分屋比例為建大35～45％、和居55～65％，將分兩期開發，預計興建六棟約30層樓高的智慧廠辦大樓、宿舍，也將在區塊內蓋學校，預計最快2026年完工。

由於建大深圳舊廠地點鄰近捷運、高鐵站，距離高速公路與深圳機場也不遠，地理位置佳，而合建案中，建大僅需提供土地，其他開發費用由和居置業負責，加上當初土地購置成本不高，建大的開發風險相對較低，法人看好潛在開發利益超過人民幣百億元，預期第一期將貢獻建大可觀的業外收益。