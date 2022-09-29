龜山島已經2、3個星期沒噴硫磺煙，今天倒是狂冒。（賞鯨船解說員提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣龜山島今（29日）上午6時許，再次發生龜首坍塌；據白天行經龜首的賞鯨船解說員表示，坍塌面積只有一點點，但龜山島已經2、3個星期沒噴硫磺煙，今天倒是狂冒，可能近期地震頻繁，民眾不需太擔心。可陣陣白煙引起遊客驚呆，猛按快門。

據了解，今日上午賞鯨船出海時，龜山島「龜首」落石坍塌掉入牛奶海，遊客驚呆！加上白煙冒不停，讓遊客的快門按不停；對此，賞鯨船解說員表示，看見龜山島龜首外側山壁出現新的岩層，推估可能是在清晨6時許發生坍塌，面積不算大，應是近日地震頻繁造成的，倒是不用太擔心。