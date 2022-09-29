對於立委陳椒華公布錄音帶，質疑府院高層介入鏡電視案，國民黨前主席洪秀柱痛批，此事令人髮指、人神共憤，不僅只是一件醜聞，更是台灣之恥。因此她呼籲凍結NCC預算，直到撤換主委。

立委陳椒華公布錄音帶，質疑府院高層介入鏡電視案，鏡電視前董事長陳建平昨證實錄音檔為真，國民黨前主席洪秀柱痛批，這件事令人髮指、人神共憤，不僅只是一件醜聞，更是台灣之恥、是民主憲政的危機！

洪秀柱在臉書指出，民進黨創建肇始，是由許多信仰自由主義、懷抱理想的黨外人士共同奮鬥的成果；英文更曾在2013年1月8日，在她的臉書上寫道：「言論自由、新聞自由是普世價值。」現在看來，豈不是侮辱我們國人的最大諷刺？

洪秀柱指出，國民黨執政時曾自動退出媒體、更開放媒體自由經營，然而在台灣已經經歷了三次政黨輪替的現下，全面掌控台灣媒體的這群人，竟然就是將「黨政軍退出媒體」口號喊得震天價響的一群人！

洪秀柱砲轟NCC，任意關閉新聞台、唯民進黨之命是從、踐踏媒體尊嚴，一切的作為竟完全與其成立宗旨背道而馳，這不僅是第四權的災難，更是台灣的悲哀。她呼籲所有在野黨立委務必要強力監督，即日起凍結NCC預算，直到撤換主委。