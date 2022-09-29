大陸女星楊冪人美身材好，加上演技精湛，微博狂吸1.12億粉絲，被封流量保證。近日，她分享一系列的性感照，再度辣翻網友的眼睛。

楊冪今（29日）在微博發文表示：「收到一份特別的禮物。」照片中，楊冪站在紅幕前方，一道強光照在她的身上，凸顯姣好的臉蛋和透視裝，連深V內衣都從布料透出；此外，楊冪工作室也在晚間公開其他花絮照，除了特寫精緻的臉蛋，有一張楊冪微微轉身，露出透視裝背後的細節，原來有一大塊挖空的設計，展現無瑕的美背。

楊冪穿上性感的透視裝。（圖／微博@楊冪、嘉行楊冪工作室）

網友看了這些辣照，紛紛激動地留言：「你就是我的禮物」、「我的天哪好大的驚喜啊」、「我要看老婆的美背」、「有沒有動的」、「再轉到後面一點」。

楊冪的好身材是眾所皆知，本月12日她歡慶36歲生日，好友、主持人張大大（BigBig）PO楊冪穿吊帶背心爬山的美照，傲人曲線一覽無遺；此外，她近日直播帶貨時，全球首穿知名品牌2023早春系列的鮮艷薄荷藍套裝，展現身材的優勢，令人看得目不轉睛。