外送員工作辛苦，靠勞力和時間賺取薪資，若有額外的小費，總能讓人精神為之一振。日前有外送員透露，自己外送的第一單客戶是外籍移工，不但拿到睽違已久的小費，對方的態度更是親切，而這段經歷曝光後，引起許多同行共鳴，而也有人表示，外籍移工會大方給小費原因可能是，「不習慣使用台灣的零錢」。

一名外送員在FB《外送員的奇聞怪事》發文，表示自己已經好久都沒有收到小費，但那天碰到的第一位客人，在電話裡面聽起來像是外籍移工，結果送完餐後果然沒讓他失望，「179元給200元不用找！而且好有禮貌」。

貼文一出，讓不少同行深有所感，紛紛留言，「移工給小費是不手軟的」、「外國朋友都蠻大方的」、「台灣人只會說不爽不要送啊」、「遇過的移工都有禮貌又大方，只有歹丸人為難自己人」、「移工比台灣客好多了，雖然不是應該，但是10個移工單有8個給小費」。

也有外送員分享實際送餐經驗，「遇到幫傭點肯德基，居然說可樂要請我喝」、「我碰過有人在中午站在門口等我，餐費176，她拿著200雙手奉上，再加一句辛苦了！我眼淚差點流下來」、「可能是移工不太會使用台灣零錢，零錢對他們而言很難用」。