（亞旭電腦在5G布建上已有商用化實績，好比響應式智慧公車候車亭即是其中一例。圖／亞旭電腦提供） 2022 MWC Las Vegas美國無線通訊展於當地時間9月28日正式登場，考量到疫情趨緩，亞旭電腦今年也決定共襄盛舉，參展的主題則聚焦在5G CPE／ODU、Sub-6室內／戶外的小基站布建與中小企業Wi-Fi解決方案。亞旭電腦表示，面對後疫情時代，亞旭以專業網通製造經驗，提出新世代5G通訊科技產品與服務，創造零接觸、高速傳輸與低延遲的5G網路解決方案，滿足「低接觸經濟」的需求。亞旭今年特別與國際晶片大廠合作，推出室內及戶外都適用的5G小基站。亞旭電腦強調，在室內使用5G小基站，可輕鬆擴展企業的專用網路，或將核心網路擴展到人口稠密的城市地區，運用小基站靈活布建的特性，有效突破建築物阻擋，提高覆蓋範圍和資料輸送量。亞旭所提供5G網路基礎架構的解決方案，不僅運用於智慧手機，也可透過5G技術連接一切物聯網設備，不僅讓企業用戶增加效率和管理效益，也是電信業者及中小企業更具管理優勢的新選擇。在實戰經驗方面，亞旭長期與臺灣公私部門合作，成功大規模部署多項5G技術，累積亮眼的商用化實績，如響應式智慧公車候車亭、南臺灣水利災防及智慧農業、企業及工廠的智慧製造、國立海科館5G升級、壽山智慧動物園的AR及Wi-Fi 6 EAP導入等。同時針對中小企業提供5G端對端解決方案，替用戶規劃網路布建與系統即時維護，確保建置品質與網路穩定，並透過持續研發投入，提供業界頂尖產品並推動5G網路發展，例如核心及專屬網路解決方案等。亞旭電腦表示，美國無線通訊展是臺廠網路通訊「成果展示」的重要舞台。亞旭主推的彈性5G解決方案，透過展場的專人演示，將可以協助與會民眾與運營商快速了解5G解決方案與其多元的運用。