大陸江西省會昌縣日前發生一起車禍，有名14歲正妹與朋友深夜時在馬路上玩拍照，該名正妹在馬路分隔線上、道路中央一直更換位置，並看友人拍完後的成果，不斷調整姿勢，直到拍出滿意的照片，完全不理會往來的車輛，豈料，就在一次擺好姿勢後，1輛機車出現，且騎士疑似酒駕，一直往右偏移，竟直接將正妹像「保齡球瓶」似的撞噴飛。

綜合陸媒報導，日前有名14歲劉姓少女與友人深在站在馬路中央自拍，劉女完全不理會路上往來的車輛，一下子在車道中間，一下子又跑到馬路分隔線大擺姿勢請友人拍照；從影片中可見，劉女看完有人拍好的照片後，覺得有些不滿意，又跑回到道路分隔線上，擺出扶臉姿勢拍照，豈料，1名騎士出現在車道上，疑似酒駕機車一直往右偏移，竟直接撞翻正在看竟頭的劉女，而劉女就像「保齡球瓶子」一樣被撞到噴飛，騎士本身也摔車倒地。

短裙妹被撞後由友人攙扶著走路。（翻攝自微博）

當地警方獲報後，趕緊到現場處理該車禍，劉女全身多處擦傷幸無大礙，而摔車倒地的騎士經警方酒測，發現酒測值超標，且騎乘機車竟未帶安全帽，導致騎士頭部血流不止，機車也有多處破損，受傷騎士也送往醫院救治，此車禍也有待警方釐清事發原因。

影片在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「1個趕馬路中間拍照，1個敢喝酒騎車，一點安全意識都沒有」、「屬於互相救贖了」、「兩個都有責任吧」、「那麼寬的路就1個人，他喝多了瞄真準」、「這是你們的相遇命運嗎」、「馬路不是拍照的地方」。

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