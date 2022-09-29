面對中信兄弟一波9連勝猛攻，樂天桃猿不讓追兵追上，29日靠著郭嚴文9局代打敲出致勝2分炮，以3比1擊敗對手，桃猿中止近期2連敗也斬斷兄弟連勝，並穩住下半季龍頭位置，領先兄弟2場勝場差。

「今天好在有他跳出來，球隊最近連敗兄弟好幾場，算是把悶氣吐出來。」總教練曾豪駒賽後說道。桃猿、兄弟賽前僅有1場勝差，若再輸，下半季龍頭位置將會被追上，此役8局打完雙方1比1平手。

平手局面來到9局上，桃猿1出局一壘有人時啟用代打，換上左膝有些不適的郭嚴文，他從蔡齊哲手中敲出右外野2分炮，生涯第2次代打開轟也幫球隊要回領先。

之前代打導致腳有些不舒服，郭嚴文表示，這兩天左膝有些積水，昨天有去看醫生把積水抽出來，賽前原本教練團還在評估是否能把他排進先發，但他認為守備、跑壘還是無法百分之百，「不能硬下，但還是想幫球隊一些忙。」

代打敲出致勝轟，郭嚴文謙稱只是剛好，「我現在只能打擊，換代打也要浪費2個人，所以我想說用最大攻擊方式，只能死1個，所以我就盡量挑高球打。」

狂威今天投球回穩，主投7局僅失1分，8局桃猿就推出終結者豪勁，曾總也做出解釋：「今天真的是非常關鍵的一戰，如果輸了壓力會很大，加上我們明後天休息，昨天他也沒上，在一定要贏的比賽就先壓上去。」

拿下這一勝也穩住下半季龍頭位置，又將勝差擴大至2場，曾豪駒卻不認為可以鬆口氣，「我們把之前累積的勝場花掉了，今天起就要想辦法把它賺回來。」