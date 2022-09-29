近年受到原物料大漲、缺工與缺料等不利因素干擾，房價跟著高漲，台中各區指標建案總價、單價頻創新高。觀察台中市前八月的實價登錄資料發現，總價跨越4,000萬元豪宅門檻的成交案多達584筆，相較去年同期僅93筆交易，激增約6.2倍！甚至連太平區、潭子區等首購熱區，前八月也出現4,000萬元的豪宅交易案！

根據央行規定，台北總價7,000萬元以上、新北總價6,000萬元以上、其他縣市總價4,000萬元以上，即符合「豪宅限貸令」，最新第四波房貸成數從原先的55％限縮至40％，且無寬限期，造成買方購屋猶豫期愈拉愈長，也導致建商調整推案策略，主攻中小坪數產品。

惟對於高資產階級來說，能買到符合自身與家人需求的舒適物件，遠比價格來得更重要。因此，近年來台中住宅新案屢屢出現突破豪宅限貸令、且創同區總價新高的成交案例；特別是在大樓案齊發的現在，在台中市區優質地段、且享有良好規劃的豪墅型產品，因為高CP值，已成為高資產族群置產的新選擇。

台中豪宅產品集中在三大熱門屯區，分別是西屯區七期「由鉅惟上」的31樓戶，以總價1.0275億元成交；南屯區的「順天ONE33」電梯豪墅，有豪客一次入手2戶、交易總價達1.536億元；以及北屯區的「陸府織森」14樓戶，以總價6,603萬元成交，顯見台中高資產階級的購屋實力。

高資產族群對於大樓與豪墅各有所好，區內有七期、大樓林立的西屯區，近期頻出現高價豪墅成交案，如「高照永觀」電梯豪墅，近期實登揭露總價6,850萬元的成交案，換算每坪單價69.63萬元；位在12期重劃區、採先建後售的電梯豪墅「久樘柏登莊園」，日前揭露首筆實價登錄，交易總價6,190萬元，換算單價約62.61萬元。

群義房屋京璽市政加盟店長王濬祺指出，高資產族群經歷台海危機、疫情、打房、通膨等諸多考驗下，更願意將資產配置在較能保值的不動產上；尤其近年不少從海外歸國、或有多代同住需求的客群，眼看住宅大樓單價大漲，部分族群反而更願意選購享有隱蔽空間的豪墅型產品下手。