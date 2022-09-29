科學警報(ScienceAlert)報導，大陸一家專營寵物複製的生技公司，培育出世界上第一隻複製版的北極狼（Canis lupus arctos），為了證明該公司的實尹，這隻小狼的代理孕母是一隻外型有極大差異的米格魯小獵犬(Beagle)。

這是9月19日《環球時報》的報導，「北京希諾谷生物科技有限公司」(Sinogene Biotechnology Company)在北京舉行的記者會上宣布，世界第1隻複製狼成功長大，牠名叫瑪雅(Maya)，並有一段瑪雅的影片。希諾谷公司稱，瑪雅出生在6月10日，如今已出生100天，又活潑又健康。

瑪雅剛出生時的模樣。(圖/Sinogene )

該公司對於複製寵物已頗有經驗，可為客戶複製他們死去的貓、狗和馬。但是該公司現在希望利用自己的專業，增加瀕臨滅絕的物種，以達到保護目的。

瑪雅就是這樣的研究成果，牠的基因來自一隻成年的北極狼，也叫瑪雅。原瑪雅是2006從加拿大動園送給哈爾濱野生動物園的，於2021年初因年老而自然去世。

希諾谷公司的研究人員從原瑪雅的皮膚細胞與狗的未成熟卵細胞融合在一起，使用，這稱為體細胞核移植 (SCNT)技術，創造出 137個北極狼胚胎。在這些胚胎中，有85個成功移植到7隻小獵犬代理孕母中，但是只有1隻完全發育而出生。

之所以使用小獵犬代孕，是因為圈養的母狼數量不足，無法經受科學實驗。幸運的是，狗與狼有足夠的共享DNA，因此雜交妊娠仍然成功。

目前瑪雅和她的小獵犬母住在實驗室裡，但未來希望能夠轉移到哈爾濱極地野生保護區，與其他北極狼一起生活。

除了大陸具有複製動物技術以外，美國的Revive & Restore 公司在2020年也成功培養了瀕臨滅絕的黑足雪貂（Musela nigripes）；同年該公司還成功複製瀕臨滅絕的普氏野馬（Equus przewalskii），現在他們的技術人員正在挑戰復活已滅絕的旅鴿（ Ectopistes migratorius ）。

Revive & Restore的目標相當困難，因為目前的成功經驗只限於哺乳動物、魚類、兩棲動物和少數的昆蟲；對於鳥類、爬行動物和哺乳產卵動物(如鴨嘴獸和針鼴)還沒有成功過。

事實上，科學界還不清楚複製動物的完整原理，與瑪雅狼幼崽一樣，研究人員通常必須創造數百個胚胎，並植入多個代理孕母以增加成功率，這意味著失敗率仍然非常高 。