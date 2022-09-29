國外1名女子日前在自助加油站試了數次都無法順利把油槍放入加油孔，不是車子距離太遠，就是加油孔在車身另一側，女子試了非常多次都失敗，一旁其他駕駛全看傻眼，她也尷尬地頻道歉，最後她直接開到其他加油島才完全這「艱鉅任務」，爆笑影片在推特瘋傳，已累積超過700萬次觀看。

推特帳號「JimLeitrim2」日前分享一段影片，國外1名女子到自助加油站準備加油，但她因為停車的位置離加油島有一大段距離，導致油槍無法順利進入汽車加油孔，女子索性把油槍放在地上，在將轎車調頭重新駛入加油站，沒想到距離還是太遠，女子無奈之下又再度換一方向駛入加油站，又再度失敗。

女子在自助加油站試了數次都無法順利把油槍放入加油孔，不是車子距離太遠，就是加油孔在另一側，一旁其他駕駛全看傻眼。（翻攝自推特帳號「JimLeitrim2」）

該女子後來還用步伐距離測量，並再度開車「繞一圈加油島」，但這次她又忘記汽車加油孔在右側，她又再度調頭回到加油站，距離仍是不夠，連一旁其他駕駛都看傻眼，最後她直接開到另一側的加油島才順利加到油，目擊並拍下影片的網友在車內笑到不行。

該影片截至29日已有700多萬次觀看次數，13萬個網友按喜歡，2萬多次分享紀錄；網友紛紛留言「如果那是我妻子，我會離婚」、「我想她以前應該從未加過油」、「這不可能是真的吧」、「這也是為什麼我不開車」、「還好最後任務完成了」、「她後來開車回家應該還安全吧」。