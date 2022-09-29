竹東鎮長張順朋身分遭盜用，照片也取用多年前的舊照。（竹東鎮公所提供／邱立雅竹縣傳真）

北埔鄉長莊明增身分遭盜用，他請民眾直接封鎖刪除檢舉。（北埔鄉公所提供／邱立雅竹縣傳真）

近期各縣市不少鄉鎮首長參選人通訊軟體遭冒用，新竹縣竹東鎮長張順朋、北埔鄉長莊明增、湖口代理鄉長陳能鎬、新埔鎮長林保祿也遭不明人士冒用身分，向身邊人借錢，幸虧大部分人都相當機警，目前未傳出財務損失。警方則表示將持續積極追查，並提醒民眾遇到可疑訊息務必再三確認，必要時撥打165反詐騙專線加以確認。

莊明增28日便發現自己身分遭冒用，有不明人士盜取他農民曆上大頭照，然後以他為名到處傳訊息給北埔各村村長、代表以及社區理事長問候最近工作發展是否順利？由於熟人之間稱謂較親暱，詐騙集團則指名道姓顯得生疏，不少村長、代表以及社區理事長們發現「怪怪的」，目前還未有人上當受騙。

莊明增表示，在發現身分被冒用之後，他趕緊在北埔各群組發聲明，請大家不要相信詐騙集團。莊明增推測，因為政治人物包括民代、社區理事長名冊很容易查到，所以他也提醒民直接拒絕、刪除或按檢舉鍵封鎖。

無獨有偶，張順朋也在29日上午發現自己身分遭冒用。張順朋表示，上午許多公所同仁發現「假順朋」一直要求大家加好友，讓她趕緊跟大家澄清這並非是她。

張順朋表示，假順朋會先跟對方假意問候工作是否順心，接著再說急需用錢，請大家匯款20萬給她，有民眾表明會拿去鎮長室，詐騙集團還故意回覆說待會要開會，不方便面交。

陳能鎬也說，他在公所網站的大頭照也被詐騙集團盜用，新創假身分之後跟村長們借錢，幸虧沒有人真的匯款。林保祿則表示自己在27日當天有4個里長跟他反映，才驚覺自己被冒用身分，不過「里長們都很聰明，沒人上當。」

目前警方已接獲報案，後續會再釐清案件細節，將持續積極追查，並提醒民眾遇到可疑訊息務必再三確認，必要時撥打165反詐騙專線加以確認。