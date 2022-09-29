昨(28日)一名外送員抱怨，北榮院內禁止機車入內，送餐只能徒步，卻因此被點餐女醫護嫌慢狂碎念，事後還給負評，消息傳開引起熱議。對此北榮今天也做出回應，表示已請當事人改善態度。

陳姓外送員在《爆怨公社》大吐苦水，表示自己在昨天早上接到2單，但因系統問題，必須完成第一單後才會顯示第二單資訊，不知道2單都在榮總內，加上禁行機車緣故，只能徒步來回取餐送餐，卻被這名點餐的女醫護奪命連環CALL，取餐時更是秒開罵「下次快點行不行」，他想解釋原因，對方卻完全不願意聽，狂催「快找我零錢」，接著轉頭就走，連謝謝都沒說，事後更被給了個「服務態度不專業」的負評。

外送員不滿說，自己以後看到北榮的單一律不接，「對醫護的服務熱情已經熄滅」，網友也開炮該名女醫護「態度超差」、「有夠沒禮貌」、「很多醫護真的狗眼看人低」。

北榮今天對此也做出回應，表示該名醫護舉動為非因公務的個人行為，無規定可罰，但仍會派員介入關心，敦請該名醫護體諒外送員辛勞，切勿因溝通不良造成誤會。