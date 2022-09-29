國民黨桃園市長候選人張善政（左四）、國民黨中常委侯佳齡（左一）。（中評社）

對於中廣董事長趙少康委託蓋洛普徵信於9月13日至20日所做民調，民進黨鄭運鵬24.77%領先國民黨張善政21.38%一事，國民黨中常委侯佳齡指出，給藍營適度壓力是好事，選舉最後兩個月，就看張善政的爆發力。

中廣董事長趙少康公布委託蓋洛普徵信於9月13日至20日做的民調，桃園市長選舉部分，民調結果是由民進黨鄭運鵬24.77%領先，國民黨張善政21.38%居次，無黨的鄭寶清為4.49%大幅落後，但36.50%民眾尚未決定為最大宗。。

國民黨中常委侯佳齡接受《中評社》訪問表示，民調結果給藍營適度壓力是好事。侯佳齡是台北市立大學（天母校區）運動教育研究所碩士，國民黨第19、20全中央常務委員、青工總會第六屆總會長，桃園市黨部副主任委員。

侯佳齡認為，第一時間看到張善政輸給鄭運鵬，難免有點詫異，多次陪著張善政地方勤跑，反應都超乎熱烈，只能說民調結果，給藍營適度壓力是好事，還有時間改善缺點，重點是三成未表態，說明中間選民還在觀望，不想表態。

侯佳齡指出，學者本來就給外界既定印象，要馬上改變是很困難，但是張善政優點是願意接受建議，很快就修正與調整，現在張善政也開始經營直播，與選民互動，更認識張善政，選舉最後兩個月，就看張善政的爆發力。