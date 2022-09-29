2022興富發登峰造極青年籃球邀請賽29日為大會最後一天賽程，大專女子組文化以80比75擊敗佛光，以5連勝之姿封后，大專男子組政大以87比69力克健行，同樣5連勝稱王，文化、政大雙雙衛冕成功。

文化女籃隊教練鄭慧芸指出，由於陣中有5個球員去U23三對三集訓，也因為這5個主力球員不在，希望透過這個盃賽，可以多練一些1、2年級球員。

文化菜鳥韓汛由於前一段時間都在備戰U18亞青賽，這是她升上大學後第一個盃賽，她說，雖然上場時間沒有很多，但是從甲組回來的學姐們身上學到了很多東西，學姐也一直在鼓勵她，也因為文化陣中多名球員到U23三對三集訓，韓汛也特別感謝學姐徐玉蓮帶領一、二年級生。

2022興富發登峰造極青年籃球邀請賽從9月22日開打、29日落幕，賽事由中華民國籃球協會、中華文化教育暨體育交流促進會主辦，台北市政府體育局、舞動陽光有限公司協辦，指導單位教育部體育署指導，大專男子組參賽8隊先分組進行單循環賽，分組1、2名四隊和3、4名四隊各進行1到4名及5到8名賽，最終名次政治大學、健行科大、台灣師大、台灣藝大、輔仁大學、萬能科大、國立體大、義守大學，大專女子組與賽6隊進行單循環賽，依照戰績排名，依序為文化大學、北市大學、台灣師大、佛光大學、台灣大學、台灣科大。