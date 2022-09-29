蟑螂不僅可能帶來疾病，四處竄逃的模樣更讓不少人感到害怕，日前有外國網友上傳一段超驚人的捕蟑影片，只用了3張衛生紙，就輕鬆活捉蟑螂，不過畫面曝光後，卻讓許多害怕蟑螂的人更崩潰，直問下一步該怎麼做？

有外國網友在推特上以「如何捕獲蟑螂」為題發文，並釋出一段只有15秒的影片，其中可見，影片拍攝者抽了3張衛生紙，隨後便放到水盆裡面吸飽水，緊接著瞄準牆面上觸鬚不斷晃動的蟑螂，近距離丟出這坨溼答答的紙團，命中後馬上讓蟑螂動彈不得。

How to catch cockroach pic.twitter.com/hDIcsTpCq2 — W0RK SMARTER, N0T HARDER (@happywithjobs) September 24, 2022

雖然這招捕蟑術看似簡單，且衛生紙唾手可得，但也讓許多網友無法接受，直說「然後呢？下一步該怎麼做」、「如果我沒丟中他衝過來怎麼辦…」、「我寧可直接把它打死，也不要浪費那麼多衛生紙」，而留言串中，也有網友分享實際模仿這招捕蟑術的影片，但快速逃逸的蟑螂反倒讓影片拍攝者嚇得驚呼連連。

過去也有人在Dcard上分享實用的殺蟑方法，其實只要用「泡泡水」就能讓蟑螂失去生命力，且用過期沐浴乳、洗髮乳稀釋所做成的泡泡水，效果更是卓越，就連屍體都是香香的，被網友譽為「地表最強殺蟑法」。