網紅言子軒（曾用名：橫綱凱咪）擁有F罩杯的魔鬼身材，過去她曾發文揭露網美圈七成都有在賣淫，價碼從2萬到20萬都有，不接受這個潛規則就會被市場淘汰，她近期改名言子軒，上節目親自講解這個文章的背後內幕，「其實大家都知道，只是沒有人這麼光明正大的說出來」。

網紅言子軒近日登《小姐不熙娣》講起先前發文的始末，她表示當時的經紀人叫她每次都要穿深V造型，連談吐都有先規範，「講話要一針見血，哪裡痛就戳哪裡」，為了博版面、話題，言子軒的第一篇文章就是「七成網紅在賣淫」，她表示其實大家都知道，只是沒有人這麼光明正大的說出來。

她寫出來之後，很多圈內認識的男生反而跟她說「妳寫七成寫太少，應該寫九成」，但她覺得如果真的寫九成，她在網紅圈就真的沒有朋友了，也有網紅朋友指責她為什麼要寫這個，導致許多網紅莫名中槍，言子軒直言：「通常只要出言反駁的，通常就是（對號入座）」。

言子軒說友人認為有到九成。（圖／截取自小姐不熙娣）

言子軒說通常只要出言反駁的，通常就是（對號入座）。（圖／截取自小姐不熙娣）

不過她也緩頰，有一些活動圈的女生，就是單純接案子，沒有涉及潛規則，但因為她說了那樣的話，導致對方被家人誤會，言子軒坦承「我其實也很抱歉」，當時要寫那篇文章，她本來只打算寫五成，但經紀人打槍說五成不夠聳動，所以她才寫七成，言子軒補充這個經紀人有帶過許多不同路線的網紅，不過最後大家都跟這位經紀人鬧掰，因為最後的路線越來越歪，大家都沒辦法接受。