仗著俄烏戰爭開打後能源價格高漲，俄羅斯挺過西方制裁對其經濟的衝擊，但如今國際油價下挫，削弱俄國侵烏的財政基礎，加上總統普丁頒布軍事動員令增加政府開支，還將面臨歐美新一波制裁，俄國財政赤字恐擴大，經濟雪上加霜。

俄國經濟因油價走跌告急之際，普丁竟下令要對烏克蘭戰場投入更多財政資源，發出徵召30萬大軍的動員令。分析師指出，這需要增加預算來添購裝備與訓練，以及支付報酬給這些增援兵力。

克里姆林宮發徵兵令，也讓俄國私人企業陷入一團混亂，面臨員工被徵召入伍或逃離俄國的挑戰。

在普丁發布局部軍事動員令之前，俄國經濟就山雨欲來。主要是能源為俄國經濟命脈，而俄國靠能源價格飆漲享有的意外之財似乎已觸頂。能源收入銳減的緣故，俄國聯邦政府預算竟在8月出現赤字。

官方數據顯示，俄國今年前8個月的預算盈餘，從截至7月的4,810億盧布收窄為1,370億盧布。馬德里IE商學院金融教授米羅諾夫（Maxim Mironov）表示，「不確定性加劇之下，動員令將給俄國經濟帶來另一沉重打擊，這正好發生在油氣收入開始乾涸的時候。」

俄羅斯的經濟問題，部分來自自身政策的迴力鏢效應（boomerang effect）。俄烏戰爭推高能源價格，起初確實讓俄羅斯受惠，根據國際金融協會（IIF）資料，今年前七個月，俄國聯邦預算收入約45％是靠石油天然氣貢獻。

但能源價格偏高抑制全球經濟成長，導致原油需求普遍放緩。指標布蘭特原油期貨價，已自6月峰點回跌近三分之一，低於每桶85美元。分析師和海運追蹤公司指出，近幾周來原油出口量及油價雙雙下跌，除了與全球經濟走疲有關，歐盟12月起將對俄國實施石油禁運。