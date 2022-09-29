貝佐斯前妻再次離婚 結束不到兩年婚姻 22:432022/09/29 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 亞馬遜創辦人貝佐斯前妻、億萬富婆麥肯琪（MacKenzie Scott）近日向華盛頓州金恩郡高等法院提交離婚申請，決心告別她的第二任自然科教師丈夫朱伊特（Dan Jewett），結束不到兩年時間的婚姻。麥肯琪名下資產約289億美元。 小三苦等1年上位變正宮 幸福懷孕卻驚覺心碎真相 史畢斯5戰全勝 美國輕取國際隊 義大利國會選舉投票結束 出口民調：「她」有望成為總理 #貝佐斯 #結束 #兩年 #麥肯琪 #前妻 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 劉雨柔宣布結束6年婚姻 曝離婚主因「我們都會更好」 13:502022/09/26 娛樂 新北大觀書社祭孔典禮 重現師道莊嚴登場 15:392022/09/28 新消息 台灣人在大陸》川蜀大地上的克林老師 斜槓人生衝出一片天 00:002022/09/27 兩岸徵文 美國連兩年家庭所得縮水 04:102022/09/25 全球財經 烏克蘭俄占區公投將結束 看普丁實現併吞三部曲 23:512022/09/27 國際 行政助理考績連兩年給乙等 怒告中山大學守飯碗 14:182022/09/25 社會 安心上工 挨批銜接職場有困難 04:102022/09/28 地方新聞 年薪百萬34歲男交不到女友 網看條件秒懂：第一關就淘汰 13:582022/09/28 生活 NBA》沃神爆麥科倫跟鵜鶘續約兩年 半年內不可交易 08:452022/09/25 體育 寶貝對不起! 他私奔超正烏克蘭妹4個月後悲劇了 前妻回1句網讚爆 19:382022/09/27 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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