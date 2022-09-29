亞馬遜創辦人貝佐斯前妻、億萬富婆麥肯琪（MacKenzie Scott）近日向華盛頓州金恩郡高等法院提交離婚申請，決心告別她的第二任自然科教師丈夫朱伊特（Dan Jewett），結束不到兩年時間的婚姻。麥肯琪名下資產約289億美元。