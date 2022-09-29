內線根本是給三寶用的？國道1號北上斗南路段，有輛白色休旅車疑似開啟「自動駕駛」，由於前方沒其他車輛，該休旅車便高速行駛內側車道，豈料，該休旅車似乎未發現前方停有工程車，疑似來不及減速便直接猛撞緩撞工程車，休旅車車頭全毀，引擎蓋掀起，車子零件也四處噴濺；網一見影片罵翻「又是自撞輔助駕駛，人的素質還跟不上車載系統的進步」。

臉書粉絲專頁「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」上傳1段27秒影片，拍攝地點在國道1號北上斗南路段，畫面中有輛白色休旅車開在內側車道，前方無任何車輛高速前進，豈料，該休旅車似乎沒發現前方有輛工程車停在內側車道，疑似未及減速，直接追撞前方的緩撞工程車後才停下，還可發現有2名工人站在分隔島上施工，而該輛休旅車車頭全毀，引擎蓋直接掀開，車子零件噴出四濺，所有車輛皆降速通過，而提供行車紀錄器的大車也跨線至路肩閃過。

影片一出，網友紛紛留言表示「這種開自駕，沒注意路況而肇事的是不是該考慮列為公共危險罪啊？」、「又是自撞輔助駕駛，人的素質還跟不上車載系統的進步」、「防撞車發揮功能了，真好」、「盲開就是如此」、「台灣內線根本是給三寶用的，反正警察基本不管」、「聲音好紮實喔！一百多萬賀成交」、「再繼續開ACC龜內線啊」。