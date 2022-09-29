央行連續三季升息，藉以抑制通膨壓力，面對市場持續的升息氛圍，LINE Bank 29日宣布專案定存利率活動期間延長至10月31日，除原本公告的7至10個月期專案，10月1日起更增加6個月、11個月、12個月存期的專案利率，提供民眾更多元的選擇，12個月期利率高達1.58％。

LINE Bank指出，本次專案定存額度有限，建議用戶把握，讓資金有個優渥的避風港。此外，疫情趨緩，國門邁向解封，LINE Bank提前為用戶預想國內、外旅遊消費的準備，宣布取消LINE Bank快點卡「基本回饋」上限，不只海外消費每筆回饋LINE POINTS 2.8％，沒有回饋上限，國內消費每筆回饋LINE POINTS 1％，也沒有回饋上限，持續消費就能持續獲得優惠。

此外，LINE Bank瞭解便利商店是民眾日常生活重要支付場域，首度匯集三大超商，繼7-ELEVEN、全家便利商店合作加碼優惠之後，邀集萊爾富加入優惠行列，每週一至週五8:00～24:00至萊爾富實體門市，使用LINE Pay綁定快點卡付款最高可獲得LINE POINTS 11％，而每月全時段至全家便利商店消費首筆滿50元，即可獲得茶葉蛋。

LINE Bank總經理黃以孟表示，LINE Bank希望深入用戶常去的消費場域，持續提供用戶最方便、完整的金融服務場景，首度邀集三大超商7-ELEVEN、全家、萊爾富齊聚，用戶可以輕鬆綁定LINE Bank快點卡付款，並享受最高LINE POINTS 11％的點數優惠和茶葉蛋來補充元氣。而10月所提供的LINE POINTS基本回饋，在各個通路上都加碼到「無上限」回饋。