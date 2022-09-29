海軍兩棲船塢運輸艦「玉山號」明天舉行交艦典禮，蔡英文總統將南下高雄主持；今年6月，玉山艦在船塢進行測試時，發生船艙後段進水，相關系統線路浸泡到海水的嚴重疏失，對此，海軍官員表示，已與台船協議延長保固年限，以及減價接收。

台船發言人周志明則表示，因操作過程中因「忽略注意事項」造成機艙進水，海水並未傷到主機，但機艙內部分系統管線確有被海水浸泡，經過淡水清洗等標準處理後，並透過絕緣電阻量測檢驗達標，再由海軍與國防部檢驗組複驗通過各項規範，才完成交艦所有的驗收工作，新艦不會有任何品質問題。

海軍代號「鴻運計畫」編列73億3212萬4000元預算建造萬噸級的新型兩棲船塢運輸艦，用以取代旭海號船塢登陸艦，由蔡總統命名為玉山艦，為海軍兩棲登陸作戰旗艦，同時擔負南海、外島運輸主力。

國艦國造的「玉山艦」使用的是中鋼開發的新一代超強韌軍用鋼板，強度比101大樓或超大型貨櫃輪使用的鋼板高出20％，耐低溫衝擊的溫度更達到零下84℃，遠優於一般陸上結構用鋼零下5℃或海上結構用鋼零下40℃水準，除國艦國造的各型水面軍艦陸續採用外，亦可滿足潛艦對水下耐壓性的嚴苛要求。