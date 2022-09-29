由文化部指導、國立新竹生活美學館主辦的「2022舞躍大地舞蹈創作比賽」，今（29）日於新北市藝文中心演藝廳辦理決選暨頒獎典禮，最終由賴珮綸、蕭樂恩《你聽，我說》榮獲金牌獎、温其偉《在不平衡的世界追求平等的我們II》摘下銀牌獎、葉承融《伍》贏得銅牌獎，另有5名優選、7名佳作及最佳造型獎、最佳人氣獎等總計17個獎項揭曉。

頒獎典禮由文化部長李永得、文化部政務次長蕭宗煌、中華舞蹈學會藝術總監賴秀峰、新北市政府文化局副局長于玟、國立台北藝術大學舞蹈學院教授張曉雄、國家文化藝術基金會董事陳碧涵、國立清華大學運動科學系教授鄭麗媛、國立台灣藝術大學舞蹈學系教授林秀貞、台北市立大學舞蹈學系教授蕭君玲等代表進行頒獎，台灣表演藝術領域的新銳與菁英齊聚一堂，為彼此展現的極致與卓越共同喝采。

李永得表示，舞蹈是台灣重要的表演藝術項目，更是讓世界看見台灣的文化軟實力，舞躍大地辦理23年以來，也早已成為台灣孕育舞蹈界人才的重要品牌。「比賽是讓創作者才華被看見的平台，但更重要的是持續提供表演及展現的空間」，李永得承諾，舞躍大地除了持續辦理並逐年擴大規模，也將支持優秀的創作者參與國際重要藝術節走向世界。

國立新竹生活美學館長葉于正表示，舞蹈是以身體語言及表現與世界溝通，可以超越許多時間、空間的困難。舞躍大地未來將會更為加深、加廣，提供年輕創作者更多的機會。

中華舞蹈學會藝術總監賴秀峰表示，舞躍大地23年來，不僅為台灣舞蹈界培育許多卓越的舞者，也帶領這些舞者走向國際。面對下個20年的舞躍大地，將聽取各界意見，創造更大的舞台，讓台灣的舞者繼續大展身手。

今年金、銀、銅牌獎項分別為《你聽，我說》、《在不平衡的世界追求平等的我們II》、《伍》；首度新增的最佳造型獎頒給《你聽，我說》、最佳人氣獎則由《巫頌》獲得。評審委員對於本屆參賽作品給予高度肯定，不論在純肢體的整體性上成熟度高、穩定且畫面協調性佳；當中也有團隊善用空間，並且結合道具展現出完整作品脈動；亦有不少作品運用服裝，凸顯作品脈絡。

金牌獎、銀牌獎、銅牌獎及優選作品，將獲邀於11月6日在高雄市立社會教育館進行得獎作品演出，10月6日起於線上免費索票。