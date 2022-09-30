KPMG安侯建業（陸港稱畢馬威）報告指出，今年前9個月，美國及香港的上市集資額分別年減94％及76％，但第三季香港的IPO活動有所增加，共有27個IPO項目，籌得66億美元，相當於今年前兩季總集資額逾兩倍。

香港經濟日報引述KPMG中國資本市場及執業技術主管合夥人劉國賢表示，通膨、加息和地緣政治因素，均導致全球IPO市場放緩，不確定因素可能會在短期內持續。很多企業對於上市計劃採取觀望態度，導致部分IPO項目因此被推遲。

KPMG統計，香港第三季共有兩個大規模上市項目，每個項目集資額均超過100億港幣。中概股回歸仍是香港資本市場的重點之一，今年前三季已有8家美國掛牌的陸企回港上市，而2020年和2021年全年分別有9家及8家。

KPMG指出，目前香港上市申請充裕，有超過130件，當不確定因素逐步消退，香港IPO市場活躍度將提升。