農業版小智？農委會主委陳吉仲任學者時承包農委會研究案報告被指抄襲，國民黨29日加碼爆料，陳不僅農委會委託案報告抄襲，科技部委託案報告一樣抄襲，甚至連愛情公寓部落格網站轉載文章都抄。臉書粉專「綠能你不能」指陳吉仲不但犯了學界陋習「一魚多吃」，還「直接照抄交差」變成研究案內容交差了事。另一粉專政客爽則引用鄭運鵬的話「政府標案的標準，要比學術論文更嚴格」，狂酸陳吉仲有如農業界的林智堅。

「綠能你不能」直接用台大的學術標準來跟大家解密，陳吉仲承攬農委會的案子是學術研究案，跟宏碁的商業輔導案在本質上與規範要求上是不一樣的，基本上就是政府花錢請你做學術研究，因此規範要求要比照學術論文。上一次被曾銘宗質詢時，陳吉仲還回應說應該去問計畫主持人啊，責任不在我做切割。今天被爆出來的兩篇抄襲研究計畫，他就是計畫主持人，不知陳主委作何解釋？

「陳吉仲的研究案存在以下兩個問題。」綠能你不能指出，首先是「一魚多吃陋習」，陳吉仲過去的確在學界有發表一些還不錯的農業經濟論文，但是他卻透過承攬政府的研究案，在新的題目中，抄自己以前的論文交差，過去台大社會系也有一個支持民進黨的教授，就是因為發表的期刊論文涉及抄襲自己的博士論文，造成一魚多吃的現象，而升等沒過被台大解職，一魚多吃、自我抄襲的情況在學術規範中也是抄襲的一種。

再來是「直接照抄交差」，就是剽竊別人的研究成果、期刊、雜誌內容，然後變成研究案內容交差了事，詐領農委會預算，要知道這種學術研究案的本質就是要你做學術研究創新、不是東抄西抄騙預算。跟宏碁案的資料搜集性質不同，民進黨還在偷換概念、混淆是非。

「陳吉仲就是農業林智堅。」政客爽也不留情狠酸，不只抄交友網站愛情公寓的文章，陳吉仲兩份研究計畫還抄很多大學的碩博士論文摘要，從1998年抄到2008年，再度重複一次鄭運鵬的話：「政府標案的標準，要比學術論文更嚴格」，陳吉仲提告只是在掩飾心虛。