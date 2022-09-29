自從俄羅斯政府在9月21日宣布「召集30 萬預備役人員」以來，俄羅斯與鄰國邊界已出現逃亡潮，英國情報部門估計，出逃人數可能已超過2月24日的總入侵部隊規模。

商業內幕(BusinessInsider)報導，逃亡潮源自於對俄羅斯政府的不信任大幅增加， 3月份，普丁曾經承諾這場「特殊軍事行動」不會動員、不會徵兵，讓俄羅斯平民誤以為戰爭離自己遙遠，而且俄羅斯有著壓倒性優勢。然而部分徵召令使得俄羅斯民眾驚覺政府的承諾只是空言，而且戰爭並不順利。

據美聯社報導，截至星期三，至少有19萬4千名俄羅斯人出境，逃往喬治亞、哈薩克、芬蘭、土耳其等國。這樣的逃亡人朝，已經超過美國情報部門估計俄羅斯入侵部隊的數量，在入侵烏克蘭之前，俄國在邊境集結的部隊人數大約是19人。

英國國防部周四指出，那些逃離俄羅斯的人群中，以富裕和受過良好教育的階級比例最高。要是把時間軸拉長，俄羅斯的超級富豪早在3月多的時候有有計畫的離開俄國，據財富情報公司 New World Wealth 的資料，僅止於3月中旬，已有15,000 名俄羅斯百萬富翁離開俄國。

情報公司表示，這是人才的反淘汰，將會加劇俄國的經濟困境和產業不振。