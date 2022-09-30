根據蘇格蘭國家檔案館（National Records of Scotland）今天公布的死亡證明，英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）9月8日下午3時10分（台灣時間晚上10時10分）「壽終正寢」。

法新社報導，享壽96歲的女王是在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral）與世長辭。大約3個半小時後，這個消息向全世界公布。（譯者：張佑之/核稿：陳政一）1110929

他曝6事證明陳時中與周玉蔻曾「情深意濃」 嘆：現在切割為時已晚
國際不承認高端 蔡政府還在遮醜
張淑娟告周玉蔻！蔣萬安痛批妖魔橫行：我會證明邪不勝正
#壽終正寢 #蘇格蘭 #10分 #證明 #女王辭世