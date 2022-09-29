很有愛的成功人士！有男子在桃園發現1棟5層樓的住宅，其外牆數10隻「巨大螞蟻」裝置藝術，吸引他拍下分享給網友，且這些螞蟻還搬運象徵黃金的「金黃色的物體」；網友一見則表示「雞皮疙瘩整個起來」、「超可愛的好想當鄰居」，但另外有網友則回應這有隱喻「屋主想將福氣送給鄰居」。

一名男子在臉書社團「路上觀察學院」發文，並上傳1張照片，照片中可見是1處5層樓民宅，但是最特別的是該民宅外牆竟爬滿了數10隻「巨大螞蟻」的裝置藝術品，且這些螞蟻疑似在搬運著「金黃色的物體」；原PO對此也在貼文寫下「太甜了！」。

男子在桃園拍下5層樓住家外牆，其外牆上竟有數10隻「巨大螞蟻」在攀爬。（翻攝自臉書路上觀察學院）

貼文一出網友紛紛留言表示「我們是勇敢的步兵隊，大步向前又滿腔熱血的敢死隊」、「還好沒有蟑螂版本的，小偷應該直接PASS」、「雞皮疙瘩整個起來」、「有點密集恐懼」、「這個螞蟻的造型，看起來像舉尾蟻」、「超可愛的好想當鄰居」、「怎麼覺得螞蟻好大隻唷，嚇死了」、「如果沒看錯，這棟建築物在桃園」。

不過另外有網友道出此裝置藝術的隱喻「往外的螞蟻搬金磚，往家裡的沒有，意思將福氣分送大家，聽那裡附近的人這樣說」也指出「螞蟻咬黃金的頭都朝下」意指往上是往內「頂樓內」，往下是往外「門外」；也有其他網友則表示「老一輩的就會說這是漏財」，但這位網友則回應屋主是成功人士「可以漏一點點」，也讓其他網友大讚屋主好有大愛「有捨有得」。