被稱為「人間香奈兒」的韓團BLACKPINK成員Jennie，手機裡的照片最近遭駭客入侵，多張與緋聞男友以及大尺度的私照都流出，引起譁然。今（29日）Jennie又被外流，其中一張還被駭客印18禁的標誌，震驚大批網友。

Jennie日前被駭客爆料與防彈少年團成員V（金泰亨）交往中，大批粉絲眼看兩人沒有選擇回應，懷疑緋聞只是造謠，把駭客徹底惹毛，陸續放出Jennie和V私下的合照，包括親額頭、在家中約會等，震撼外界。Jennie雖將IG私人帳號淨空好友名單和追蹤者，但駭客沒有要放過她，嗆聲：「你跟V的照片已經流出了，已經太遲了」，再公開Jennie全裸泡澡的模樣，再度引起軒然大波。

不過，Jennie還是沒有做出任何回應，所屬經紀公司YG娛樂也未對外說明，今（29日）駭客再把一批Jennie的私照外流，除了有多張與V的合照，還有一張被駭客貼上18禁符號的照片，顯得特別突兀，也令人好奇畫面內容。

此外，駭客也流出Jennie手機存的肌肉猛男裸照，下半身被貼上「Breaking News」的字樣，儘管猛男戴著口罩，無法辨識出真實身分，Jennie清純的形象仍受影響。

受害者除了Jennie、V，BIGBANG成員G-Dragon、EXO Kai也中槍，原來駭客疑似想要證實Jennie從以前到現在的戀情，挖出她與歷任緋聞男友們的照片，包括G-Dragon遮臉、Jennie跟EXO Kai騎車出遊等畫面，全被攤在陽光下，令粉絲感到氣憤又心疼，盼YG娛樂盡早有實質動作，以保護藝人的隱私。

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