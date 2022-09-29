吳克群和馬頔、吳建豪、ICE組隊合作演出。（唱戲世界娛樂提供）

吳克群近來參加音樂節目《披荊斬棘的哥哥》第2季，從一開始擔任隊長，帶著潘瑋柏，張震嶽，吳建豪，ICE(楊長青），王大陸等人，一路以創意實力表演和令人驚喜的舞台演出，從初舞台過關闖將來到三公，在短短不到二個月人氣爆升再度翻紅，屢屢成為熱搜的熱門藝人。

吳克群帶著吳建豪、馬頔、楊長青在三公演出時，對上實力堅強的陳小春戰隊時，就不斷苦思如何不會讓自己隊伍的藝人遭到淘汰，能保持至今為止沒有一個人離開的戰隊，但一樣身為創作歌手的馬頔覺得自己在節目個人喜愛投票人氣低，也認為自己差不多要走了。

吳克群直言：「馬頔，上一公就覺得自己人氣低，可能要走，可是他明明很有才華，值得被人看到。而我就別提了，沒有來參加《披荊斬棘》之前大家都說我過氣了消失了。哪怕我從未停止做音樂。」台下很多歌迷大聲喊：「沒有，你沒有過氣。」

吳克群接著說，在台上的每個人都有內心的恐懼，「我們也都會內心不自信，這首歌就是想告訴你們不用害怕。不要聽旁人的閒言碎語，勇敢的面對挑戰。你就會戴上生命的皇冠 ，創造自己的星際，我希望你們能夠把喜愛度投給給兩個弟弟們。」霸氣替隊員拉票。