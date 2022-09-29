根據《匯流新聞網》於27日公布9月16至19日所做民調數據顯示，蔣萬安29.6%、黃珊珊28.2%、陳時中25.6%。對此，前立委郭正亮表示，「我絕不相信」！因為陳時中目前在年輕人、中間選民及婦女票是落後的，現在人設是一團亂，不可能有此成果！這是「自我安慰」，綠營的人也不一定會相信！

根據《CNEWS匯流新聞網》公布最新「匯流民調」數據顯示，有29.6%市民支持國民黨蔣萬安；28.2%挺無黨籍黃珊珊；25.6%支持民進黨陳時中。

「匯流民調」是CNEWS匯流新聞網委託「精確市場研究調查公司」，以分層比例隨機抽樣法進行市內電話與行動電話訪問，調查日期為9月16至19日，調查對象為戶籍在台北市，年滿20歲的一般民眾，調查共計完成1,071個有效樣本，抽樣誤差在百分之九十五的信心水準下，為正負3.0個百分點。

前立委郭正亮今（29）日在中天電視《大新聞大爆掛》表示，這三個人幾乎打平，讓人「難以置信」。

郭正亮分析，陳時中目前在年輕人、中間選民及婦女票是落後的，如果這樣，卻能跟蔣萬安打平，「我絕不相信」，因為台北市這類選民非常多，至少40 %，很多人是看人不看黨。

郭正亮指出，目前陳時中哪有什麼「人設」？要重新出發的人設還沒出來，怎麼可能會有這種民調？陳時中人設之前崩壞了，又被周玉蔻攪局，現在人設是一團亂，不可能有此成果！

郭正亮直言，如果打到膠著而黃珊珊還這麼高，邏輯上不能成立。因為黃珊珊政黨盤比較弱，有大量的年輕票與中間選民。如果打平，那黃珊珊的民調怎都不會掉下來？邏輯上無法成立。

郭正亮強調，三人選一定有一個人被棄掉，要到最後一兩個月才會明朗化。這是「自我安慰」，綠營的人也不一定會相信！