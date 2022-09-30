德國汽車大廠福斯集團旗下的豪華跑車品牌保時捷，29日在德國法蘭克福證交所掛牌上市，結果一開盤股價就上漲近2％，這也凸顯儘管近來全球股市表現低迷，但保時捷這塊金字招牌，對於投資人仍有一定吸引力。

保時捷股價首日交易就有好的開始！一開盤該股價就跳漲到84歐元，盤中最高還升抵86.76歐元，但之後又回落到85.44歐元附近交易。福斯集團28日將保時捷新股發行價定在82.5歐元，為招股價格區間的上檔，為德國史上第二大上市案。

這也使得保時捷市值上看750億歐元，接近母公司福斯集團市值的840億歐元。受到高通膨、高利率與俄烏戰爭衝擊，全球經濟步入衰退風險遽升，也連帶拖累今年歐洲IPO市場恐將創下2009年來最冷清的一年。根據Refinitiv的統計資料指出，今年到9月27日為止，歐洲企業透過股市共募得440億美元，不過IPO規模卻僅占45億歐元。QC Partners財富經理人亞特曼（Thomas Altmann）指出，今日對於IPO而言，的確不是夢幻的環境。

不過保時捷在首日交易仍有穩健表現，無視市場大幅震盪，反映投資人對該其前景依舊相當看好。福斯過去曾提到，市場的波動剛好能為基金經理人提供一個穩定與可獲利的投資機會，像是買進保時捷股票。

身兼福斯與保時捷執行長的布魯莫（Oliver Blume）表示：「對保時捷而言，這是歷史性的一刻。」

Capitell基金管理公司投資長席肯坦斯（Chris-Oliver Schickentanz）也對保時捷上市一事充滿期待，讚揚它不論是在過去或現在，都是福斯集團的一顆明珠。

為了推動電動車轉型業務，福斯集團長久以來就計畫要讓保時捷掛牌上市，藉此籌措所需資金以及提高福斯價值。