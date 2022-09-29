由吳小帽、阿平主持的Podcast、Youtube節目《哇靠有事嗎》慶祝100集，邀請當紅的人氣男團「Ozone」林佳辰、林煥鈞、周祖安、黃文廷、周子翔、李哲言一起上節目聊天，從誰最自戀的外在美，聊到最深入的內在美；從星座、夢想聊到愛情，猜猜誰是全團公認的自戀王？

6位成員中，林佳辰、黃文廷同為雙子座；周祖安、林煥鈞是天秤座；李哲言為射手座，周子翔是天蠍座。雙子座是許多人公認的花心壞壞男？林佳辰反駁：「愛一個人就要給她自由，我們是很肯給彼此自由，尊重對方才會給對方空間。」

他也表示，如果有時候沒有專心在另一半身上的原因，是「還有其他的事情可以專心」，例如打電動或其他興趣，黃文廷呼應：「我也是認為要給彼此空間。」

天蠍座在戀愛裡需要自由嗎？周子翔：「我比較是會管別人的，需要主導權在身上。」林佳辰聽了直呼「控制欲，很可怕」。常被稱讚是萬人迷的天秤座，談戀愛比較無往不利嗎？林煥均搖頭表示：「我單身6年了！」

從《原子少年》節目出道成團，6個大男孩異口同聲表示公司沒有「禁愛令」，但都清楚知道自己的事業剛起步，會對工作全力以赴。聊到自戀的部分，所有人公推「這部分要問佳辰」，林佳辰開玩笑表示：「會被鏡子裡的自己迷到。」