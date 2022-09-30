消費性電子產品下修潮不僅一波接一波，風向現在再度吹回PC產業，匯豐、里昂、摩根大通證券齊示警出貨量有進一步下修空間。匯豐證券點出，NB今年出貨量恐年減23％，遜於預期，驚人的是，明年出貨不但會繼續衰退，悲觀情境年減幅度上看2成。

匯豐證券針對全球NB出貨量最新調查顯示，因為庫存調整持續，加上終端需求低迷，NB第三季出貨量預估量由原本的季增8％，直接跳水為季減5％，第四季再惡化為季減8％；考量不論是消費型或商用型NB都衰退，匯豐預估，今年全年NB出貨量將變成年減23％。

里昂證券台灣區研究部主管陳鈞寧認為，雖然PC需求不佳已廣為市場知悉，但不難發現，ODM廠對下半年出貨展望與復甦都有疑慮，英特爾、超微（AMD）也研判需求比預估更差，凸顯情況正進一步惡化。

值得注意的是，匯豐證券基於全球經濟不確定性，研判需求將持續走弱，明年全球NB出貨量將再衰退5％，降至1.8億～1.9億台，不過，由於通膨壓力仍在攀高，不排除全球NB需求進一步降低，明年出貨量最終若回歸疫情前的1.6億～1.7億台，年衰退幅度相當10％～20％。

就PC產業下游廠商評價面來看，匯豐認為，儘管出貨預估持續下滑，但PC廠本益比仍比2017～2019年低谷期高出28％，最不看好仁寶與宏碁，投資評等都是「賣出」，推測合理股價大砍至15.9元與11.5元。

鑒於判斷PC產業還要歷經三個季度調庫存窘況，且至明年中前出貨都可能呈年減態勢，里昂建議旗下客戶，目前應優先避開營運直接與PC出貨高度相關的企業。