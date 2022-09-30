北大西洋公約組織（NATO）發布聲明指出，連接俄羅斯與歐洲的北溪輸氣管線近來出現多處漏氣，是人為破壞的結果。它還警告將會對該蓄意損害行為採取團結一致的回應。

北約主要決策機構－北大西洋理事會在聲明中並沒有提供相關細節或證據，只表示在所獲得的資訊當中，都指向這是蓄意、不顧後果與不負責任的破壞行為。然而自從北溪1號與2號管線本周發生多處漏氣後，這是該聯盟首次正式警告將會對此採取堅決行動。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在推特上寫道，輸氣管出現人為破壞一事「令人深感擔憂」。他指稱「北約已經承諾將會阻止與防禦任何其他混合手段的攻擊行動」，並且他也警告任何針對盟國重大基礎設施的蓄意破壞，都將面臨北約團結一致的堅決回應。

美國官員先前也表示，已經準備好將協助歐洲對北溪管線遭破壞一事進行調查。

北約雖然在聲明中沒有點名損壞北溪管線的幕後黑手是誰，但部分會員國多將矛頭指向俄國。俄國則立即否認有涉及管線破壞行動。儘管如此，北約這份措辭強硬的聲明，已經使得俄國與歐洲的緊張關係再度急升。

此外瑞典海岸警衛隊29日也表示，他們在受損的北溪管線中發現第四個天然氣洩露位置。本周稍早，瑞典和丹麥兩國證實，穿越波羅的海連接俄德之間的北溪兩條管線出現氣體外洩。

雖然這兩條管線在發生疑似爆炸時並未投入使用，但由於內部充滿氣體，因此在管線出現破裂後，氣體已經外洩並流向波羅的海，不僅對海洋生態造成重大危害，也讓船運受到嚴重干擾。