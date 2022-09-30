中國人民銀行和銀保監會29日公布，決定階段性調整差別化住房信貸政策。符合條件的城市政府，可自主決定在今年底前階段性維持、下調或取消當地新發放首棟住房貸款利率下限。

香港經濟日報報導，目前大陸首棟房貸利率下限為不低於相應期限貸款市場報價利率（LPR）減20個基點。而當前5年期以上LPR為4.3％，顯示大陸首棟房貸利率為不低於4.1％。

該政策有利於支持城市政府「因城施策」，促進房地產市場平穩健康發展。在當地政策範圍內，銀行和客戶可協商確定具體的新發放首棟住房貸款利率水準，有利於減少居民利息支出，支持剛性住房需求。

新規指出，對於6至8月份新建商品住宅銷售價格年度和月度連續下降的城市，在2022年底前，階段性放寬首棟住房商業性個人住房貸款利率下限，二棟住房商業性個人住房貸款利率政策下限按現行規定執行。

按照「因城施策」原則，符合條件的城市政府可根據當地房地產市場形勢變化及調控要求，自主決定階段性維持、下調或取消當地首棟住房商業性個人住房貸款利率下限，人行和銀保監會將派出機構指導省級市場利率定價自律機制配合實施。