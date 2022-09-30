傷害不高污辱性極強！有男子湖邊釣魚，眼前竟然有隻白色的大魚像是游「仰式」的姿勢，在他眼前輕鬆游過去，對此，他頓時感受到被「侮辱」，竟然被1隻魚給瞧不起；網友見影片也笑翻「遇到對手了」、「這條有人性」，不過有其他網友認真表示「好笑在哪？這隻魚就快死了，你們當牠挑釁」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳1段6秒影片，從影片中可見男子在湖邊釣魚，還有1支紫黑色的釣桿出現在畫面中，然而，湖水面竟然出現1隻白色大魚，像是在游「仰式」的方式，輕輕鬆鬆的游過男子的眼前；對此，原PO也在貼文寫下「侮辱人的方法有很多，這條魚偏偏用最X拔毛的那種」。

男子見大魚以「仰式划水」輕鬆樣子游過去，讓他感到被「侮辱」。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

影片一出，網友紛紛留言表示「工讀生出來」、「這太侮辱人」、「遇到對手了」、「這條有人性」、「任你怎麼釣，中獎的永遠不會是我」、「原來魚也會仰式曬太陽」、「傷害不高，污辱性極強」、「為了污辱你還特地學仰式」、「這是什麼流氓魚，沒見過這麼游的」、「魚表示說，我游我的沒礙到你吧」。

不過有網友則表示此魚已奄奄一息了，「牠快死了」、「這條不是剛被釣完，又放下去，就是天氣熱缺氧」、「牠感覺快掛了」、「好笑在哪？這隻魚就快死了，你們當牠挑釁」。