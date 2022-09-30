民進黨前桃園市長參選人林智堅碩士論文涉抄襲案，余正煌委由律師提起刑事自訴控告林智堅違反著作權。律師甚至說，未來法院開庭時，將考慮聲請傳喚挺林智堅論文的鄭運鵬作證。國民黨台北市議員徐巧芯認為，高虹安議題早點結束，對林耕仁反而有利。

宅神朱學恒29日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中表示，有個新變數出現，也就是余正煌的律師要直接提告林智堅違反著作權法，而且要傳鄭運鵬當證人。他問到，傳鄭運鵬影響桃園選情，傳林智堅影響新竹選情，對林耕仁未來會不會有一些幫助？

徐巧芯表示，林耕仁的團隊壓力是最大的，原因不是高虹安，而是當新竹市選戰成為空戰焦點時，不管是什麼題目，對林耕仁都是不利的。可是林耕仁團隊要先有一個基本概念，就是先不要想是因為高虹安，今天若是反過來是林耕仁被打，打到變成全國性空戰議題，也不一定有利，因為他不擅長打這個。

徐巧芯接著指出，林耕仁最好的情況是等這個事情結束，然後其他議題變熱。林耕仁陣營不能理解他們幫高虹安講話，事實上是民進黨太超過了，若把這個戰場打贏，結束了，反而對林耕仁有利，不然這件事拖在這裡，對林耕仁反而不利。

徐巧芯認為，林耕仁是蠻老實的人，他整個團隊可能對「'三腳督」的選情不裡解，陷入高虹安民調往上，就要先把她打下來，忽略了站到那個位置，某種程度反而必須出手協助高虹安。宅神補充表示，因為林耕仁不是要打第一名，而是要去打林智堅所有市政和弊案的問題，他就有機會浮起來，因為高虹安沒有辦法打林智堅的市政和弊案，高虹安更沒有在地組織，在議會也調不到資料，林耕仁難道看不出勢不在他那邊，是因為自己把風放過去。