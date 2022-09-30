聽儷集團(iTinney)今年七月在台北寵物展與寵樂健康管理中心丶毛孩守護專家HolyPet合作，首度推出毛孩洗沐志工的公益活動，引起海外關注，海生實業香港有限公司（O’Life Enterprise HK）主動邀約，希望也在香港推廣浪浪公益活動，雙方友善企業品牌理念契合，在日前的香港寵物展聯名「 白澤 x iTinney」， 共同造福台港兩地毛小孩。

年度規模最大的香港寵物展Pet Show， 日前舉行，共有上百家攤位參展，香港愛護動物協會（SPCA HK）首度與台灣聽儷合作，推廣浪浪公益活動。而台灣聽儷也成為首家推行毛孩公益產品至香港之MIT品牌。

這項跨國公益合作計畫幕後催生者，海生實業（香港）就是一家堅守環保信念的友善企業，雙方聯手與香港愛護動物協會合作慈善活動，邀請香港當地原創角色「Dream Story夢想故事」創辦人及「香港授權業大獎 2020」最佳香港原創授權角色得主黎碧恩，推出限量一百組獨家設計的天然環保寵物沐浴體驗組，於香港愛護動物協會所設立的展場攤位義賣，所得收益全數捐給香港愛護動物協會做公益。

在這次台港浪浪公益交流活動中，香港也透過台灣聽儷，學習到台灣流浪動物的照護體系，除了送養中心、浪浪機構、TNR中心，目前台灣也發展出浪浪中途餐廳、浪浪洗澡志工、甚至寵物長照中心等，越來越多台灣民眾在乎寵物的心靈幸福。

如今台灣人對動物的愛護也得到了國際的共鳴，MIT環保品牌商聽儷與香港環保品牌白澤，聯名推出全新食品級毛孩中藥漢方洗沐，投入浪浪公益。